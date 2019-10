I penalisti italiani querelano la giornalista Milena Gabanelli. “La signora Milena Gabanelli si è preoccupata in questi giorni di avvertire i suoi affezionati lettori che i detenuti per mafia in regime di massima sicurezza mantengono i contatti con le cosche di appartenenza tramite i propri difensori, i cui colloqui non sono monitorabili. Questo emergerebbe, a detta della giornalista, da migliaia di atti processuali – dichiara il presidente delle camere penali Giandomenico Caiazza – sebbene in modo tardivo e casuale. Insomma, la collusione è la regola, il suo accertamento purtroppo solo episodico. Sarebbe questo dunque il giornalismo d’inchiesta nel nostro Paese”.

