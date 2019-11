Incinta, aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento dell’udienza, che cadeva proprio il giorno prima della data presunta del parto, ma le era stato negato e c’era voluto l’intervento dell’Ordine degli Avvocati di Roma per spingere il Tribunale a fare marcia indietro. L’avvocatessa di Roma, S. T. M. ricorda all’Adnkronos il suo caso, proprio mentre si celebra nella Capitale la due giorni della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità istituiti dagli Ordini forensi per affrontare i tanti episodi di pari opportunità negate nel mondo della giustizia, e lancia una proposta per andare incontro alle esigenze, forse fin troppo sottovalutate, di chi pratica una professione come la sua: istituire una “Sala Rosa” in tutti i Tribunali, “dove le donne possano allattare, dove le donne in gravidanza possano riposarsi o trovare un bagno decente”.

