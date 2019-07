Una nuova e pericolosa cybertruffa in circolazione. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che mette in guardia i cittadini sulla mail solo in apparenza inviata dalla Pec della Polizia di Stato. Ma in cosa consiste esattamente, e come difendersi? “E’ probabile – spiegano gli agenti – che in questi giorni giunga sulla vostra email un messaggio di spam che abbia come oggetto il riferimento ad un ‘avvio di procedimento’ e che, all’apparenza, sembra essere stato inviato da un indirizzo Pec della Polizia di Stato. Attenzione!!!! Nulla di tutto questo risponde a verità. Il fine dei cybercriminali è quello di indurci ad aprire il file pdf allegato alla Pec o ‘cliccare’ sul link presente per generare degli eventi che potrebbero comportare l’installazione di malware o trojan e/o l’avvio di un ramsonware ‘crypolocker’, con la crittazione, ed il conseguente inutilizzo, dei file presenti sul dispositivo”.

