Avril Lavigne, cancellato il tour in Europa a causa del Coronavirus: ecco l’annuncio ufficiale della cantante canadese.

La notizia era nell’aria, ora è diventata ufficiale: Avril Lavigne è stata costretta a cancellare l’intero tour in Europa a causa del Coronavirus. La cantante canadese ha dato il triste annuncio sui social, spiegando le ragioni di una scelta necessaria e inevitabile.

Tra l’altro, già negli scorsi giorni la Lavigne si era vista costretta ad annullare le date di Milano e di Parigi. Un presagio che anticipava quanto poi sarebbe avvenuto. Nelle attuali condizioni non è infatti possibile garantire la sicurezza per dei concerti nel Vecchio Continente.

Avril Lavigne cancella il tour in Europa a causa del Coronavirus

Ha utilizzato i social Avril per comunicare ai fan la decisione inevitabile di annullare, o forse rimandare, il tour europeo a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Queste le sue parole: “Come tutti sapete, i governi di tutta Europa hanno continuato a imporre restrizioni che vietano grandi incontri pubbblici a causa della continua diffusione del Coronavirus. Ora gli Stati Uniti d’America hanno implementato il proprio divieto di viaggio. Con queste restrizioni in atto significa che non sono più in grado di portare l’Head Above Water Tour in Europa e nel Regno Unito“.

La cantante ha sottolineato come questa sia una seccatura, visto che non vedeva l’ora di suonare davanti ai suoi fan europei. Ma la sua preoccupazione principale al momento è la salute di tutti quanti noi e quindi è importante rimandare i live in un altro momento in cui potremo goderci la sua musica senza preoccupazioni.

Ecco il post con l’annuncio:

La malattia di Avril Lavigne

D’altronde sarebbe stato anche un rischio per Avril spostarsi in Europa in questi giorni in cui il rischio di contrarre il Coronavirus è grande. Ricordiamo infatti che la cantante si è ripresa da poco dalla malattia di Lyme, un problema di salute che l’ha costretta per tanto tempo a rimanere ai margini del mondo della musica.

Anche per questo motivo i fan non faticheranno a comprendere la sua scelta, speranzosi che il tour possa essere rinviato di pochi mesi.