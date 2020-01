Riki rischia di essere squalificato dal Festival di Sanremo 2020 per una violazione del regolamento: ecco cosa è successo.

C’è agitazione tra i fan di Riki Marcuzzo, uno dei Big del Festival di Sanremo 2020. Il giovane artista ex Amici sarebbe infatti a rischio squalifica per una parziale violazione del regolamento della kermesse.

La notizia ha iniziato a circolare da qualche ora, anticipata dalla testata All Music Italia. Ma cosa avrebbe combinato il cantante di Lo sappiamo entrambi? A quanto pare a costargli caro potrebbe essere uno spoiler relativo alla sua cover nella serata Sanremo 70…

Sanremo 2020: Riki a rischio squalifica

Per la serata dedicata alle cover e ai duetti, Riki ha scelto di interpretare il brano L’edera con la cantante spagnola Ana Mena, già famosa per aver conquistato le ultime estati insieme a Fred De Palma.

Un pezzo importante, scritto da Saverio Seracini e Vincenzo D’Acquisto e presentato al Festival nel 1958 da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli. E fin qui nulla di male. Non fosse che Riki, emozionatissimo per questa sua avventura sanremese, ha voluto regalare ai fan una piccolissima anticipazione della sua cover. Una cosa espressamente vietata dal regolamento.



Riki

Riki viola il regolamento di Sanremo

A quanto pare il regolamento del Festival vieta assolutamente a tutti gli artisti in gara nella categoria Campioni di regalare anticipazioni delle loro canzoni inedite. Quello che non tutti sanno però è che questa regola vale in realtà anche per le cover. Nonostante si tratti di canzoni edite, infatti, rimangono comunque pezzi ufficialmente in gara nella kermesse.

Una clausola che evidentemente il giovane cantautore non conosceva. Non a caso, pochi giorni fa ha chiesto ai fan se volevano ascoltare una piccola anticipazione di L’edera nelle storie di Instagram. Ovviamente, i fan hanno in massa risposto di sì, e Riccardo ha pubblicato un messaggio audio proveniente da una chat di WhatsApp che riproduceva una piccola parte della canzone.

Basterà questa ingenuità a far squalificare Riki? Probabilmente no. In primis perché all’inizio del Festival manca troppo poco. In secondo luogo anche perché l’opinione pubblica s’indignerebbe di nuovo se dovesse essere squalificato l’innocente Marcuzzo dopo il caos incredibile scatenato invece dall’affaire Junior Cally.

Di seguito il video di Se parlassero di noi, una delle canzoni più famose del cantautore: