Cronaca Angela, la poetessa uccisa dal marito che voleva lasciare

A VOLTE Facebook diventa un muro di ricordi, di lacrime e commozione. Succede spesso, ed è successo ancora di più nelle ultime ore per la morte di, la donna di Cersosimo uccisa dal compagno che non accettava la fine del loro rapporto. “Tristezza infinita”, scrive Rosa Maria Viola. “Grazie per aver dato ai nostri ragazzi la possibilità di partecipare a momenti importanti della tua vita”, dice Michele Rossi. “Sei e sarai sempre con tutte noi, il nostro angelo, la nostra Angela”, va avanti commossa Elisabetta Bagli.

Un cortocircuito tra tecnologia, privacy ed emotività. Angela aveva la bacheca aperta per i suoi amici, di solito sintomo di fiducia incondizionata. Nessuna pre-moderazione, quindi fosse nella sua cerchia poteva scrivere post o commentare e andare subito online. E questo ha fatto sì che alla sua morte il suo profilo abbia continuato a seguire le stesse regole date dalla proprietaria, con Facebook che ancora adesso è inconsapevole della tragedia.

Facebook ha previsto delle impostazioni per gestire la morte dei suoi utenti. Si può chiedere che un profilo venga rimosso in caso di decesso o si possono trasformare le pagine in memoriali, ma a farlo deve essere o Facebook o un altro account che viene indicato dal proprietario come ‘contatto erede’. Il contatto erede può fissare un post in alto sul tuo diario, rispondere a nuove richieste di amicizia e aggiornare la tua immagine del profilo. Non sarà in grado di creare nuovi post a nome tuo o vedere i tuoi messaggi.

Ma qualcuno deve agire, e finora per Angela nessuno lo ha fatto. E così il cordoglio e il dolore si riversano nelle decine di “Riposa in pace” nei commenti, nelle foto postate in ricordo dell’attività sociale di una donna molto amata, tranne che dal compagno che le ha tolto la vita e poi si è suicidato. Non esiste l’omicidio per troppo amore.

E’ evidente che Facebook dovrebbe consentire di segnalare anche al di fuori del contatto erede che un account va protetto. Perché se per Angela non è successo (e speriamo non succeda nelle prossime ore) in altri casi – ci sono precedenti – gli account vengono invasi anche da troll e hater. Ma tra le possibilità che si hanno di mandare una segnalazione a Facebook non c’è il tasto ‘Questo utente è venuto a mancare”.

Il bello dei social, quando sono così puliti, è che danno uno spazio all’elaborazione collettiva del lutto. Molto bello e toccante in questo senso il messaggio di Carmela Romano, che vale la pena di riportare ampiamente: “La bellezza del tuo cuore la si percepiva dal tuo sguardo. Ora, immagino te che inizierai ad insegnare ai bambini mai nati, o che hanno perso la vita precocemente, per mano umana, per malattia o semplicemente perché così doveva andare. Insegnerai loro attraverso quelle fiabe e racconti che avevi nel cuore di scrivere. E loro sgraneranno i loro occhietti e pregheranno per quanti non li hanno amati abbastanza. […] Nascerà lo stupore che desideravi intravedere in piccoli e grandi. Accadrà perché hai fatto esperienza del tuo essere dono per l’umanità intera. Grazie per i ricordi che ho di te”.