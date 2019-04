(Adnkronos/Cinematografo.it) – Che ‘Avengers: Endgame‘ sarebbe stato il campione d’incassi globale di questo 2019 era lecito e scontato aspettarselo. Ma i dati fatti registrare al primo weekend di programmazione vanno oltre qualsiasi aspettativa: 1,2 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, 350 milioni di dollari negli States e – nel nostro ‘piccolo’ – 12.126.487 euro con 10.418 euro di media copia (in realtà più di 17 milioni, considerata l’uscita al 24 aprile) incassati in Italia, diventando il titolo internazionale con apertura più alta di sempre nel nostro Paese e già l’incasso maggiore del 2019.

