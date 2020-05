Immagini delle celle con sottofondo di canzoni neomelodiche, dediche e saluti a parenti e amici, scene di vita quotidiana dietro le sbarre. Succede nel penitenziario di Bellizzi Irpino. I video pubblicati dai detenuti sui canali social sono diventati subito virali. “E’ l’ennesima espressione dell’arroganza e della sicurezza di impunità da parte di chi si trova anche in sezioni di Alta sicurezza perché accusato di associazione camorristica”, denuncia Emilio Fattorello, segretario campano del sindacato Sappe, che ha messo in risalto l’operazione portata a termine dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno sequestrato uno smartphone e tre cellulari nascosti in un barattolo di passata di pomodori insieme a del riso per simulare il peso del prodotto confezionato.

Nei video realizzati dai detenuti nella casa circondariale avellinese figura anche un testo eloquente: “Mi sento più forte quando sento che là fuori ci sei tu. Se sono carcerato è stato per una scelta di vita, un altro po’ ancora e tutta la pena ho scontato, dalla mattina alla sera voglio stare nelle tue braccia carnali, voglio tornare ad amarci”.

Nei video si possono vedere un corridoio interno del carcere, un uomo che saluta dalla stanza di fronte e persino un’altra persona, ovviamente un detenuto, che parla tranquillamente al telefono. Il video è stato pubblicato nei giorni scorsi su TikTok, il social network basato sulla condivisione di video che è ormai diventato molto popolare specialmente tra i più giovani. Poi, le centinaia di condivisioni hanno fatto arrivare il filmato anche ai rappresentanti delle forze di polizia penitenziaria che dopo aver riconosciuto il carcere di Avellino hanno fatto scattare il blitz.





