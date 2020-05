Fa discutere il video che ritrae il sindaco di Avellino Gianluca Festa sabato sera nel centro del capoluogo irpino, in via De Conciliis, insieme a centinaia di giovani mentre canta cori da stadio contro Salerno. Il primo cittadino aveva in precedenza emanato un’ordinanza meno restrittiva di quella firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per quanto riguarda gli orari di chiusura dei locali. A pubblicare le immagini, su Facebook, il consigliere Fabio Cipriano che commenta: “Al centro delle immagini c’è il Sindaco di Avellino nella maxi isola pedonale che ha voluto in centro città per evitare la movida. Il video si commenta da solo”.

Fonte