“Al momento non è ancora possibile capire quali siano state le cause del rogo”, dice il procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, che ha aperto un’inchiesta sul disastro di Pianodardine dove la fabbrica Ics (Industrie Composizione Stampati), che produce involucri per batterie di auto, è stata completamente distrutta da un incendio che ha provocato una nube tossica sulla città di Avellino. Gli inquirenti di una cosa sono sicuri: non c’è nessun collegamento con il rogo di Battipaglia e sembrano almeno “fantasiose” le ipotesi rilanciate soprattutto sui social che le fiamme sarebbero state appiccate dolosamente per bloccare lo Stir situato nelle vicinanze. Gli investigatori puntano ad utilizzare anche le immagini realizzate dal drone che nella serata di ieri la protezione civile ha fatto alzare nei cieli di Avellino.

Stamane la città era ancora semideserta, il sindaco Festa ha chiuso le scuole e sospeso tutti i mercati, anche quelli rionali. Dal pomeriggio di ieri c’è stato un boom di vendite di mascherine, che molti cittadini hanno indossato anche questa mattina per ripararsi dai veleni.

Avellino, a fuoco fabbrica batterie auto: la lotta dei vigili contro le fiamme in riproduzione….

Nell’area di Pianodardine la situazione resta difficile dal punto di vista ambientale. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza il capannone dell’azienda. Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, attende i dati dell’Arpac sulla qualità dell’aria e sul pericolo diossina che potrebbe aver avvelenato i campi della zona di Pianodardine.

Avellino, a fuoco fabbrica di batterie auto: il fumo nero avvolge tutto in riproduzione….

Un vertice è stato fissato solo per domani mattina quando si dovrebbe avere un quadro definito, ma i primi risultati non sarebbero allarmanti. Una centralina mobile dell’Arpac, come richiesto dal commissario regionale Stefano Sorvino, è stata posizionata nei pressi della città ospedaliera situata a poca distanza dal luogo del disastro.





Fonte