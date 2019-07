”Una storia che meritava di essere raccontata, mi appartiene profondamente: chierichetto professionale nella chiesa di San Giuseppe in Emilia, conobbi un cattolicesimo molto superstizioso, ed ecco questa favola contadina, con l’atavica paura del buio”. Parola di Pupi Avati, che dopo una parentesi televisiva torna al cinema con ‘Il Signor Diavolo‘, prodotto dalla Duea Film con Rai Cinema con la collaborazione di Ruggente Fil e dal 22 agosto nelle nostre sale (a oggi circa 200 schermi) con 01 Distribution. A cinquantuno anni dall’esordio ‘Balsamus‘, Avati torna all’horror, ovvero al genere: ”I nostri autori ombelicali rifiutano il genere, ma il nostro cinema è stato fortissimo finché non l’ha disatteso, e penso alla sfrontatezza di Sergio Leone che da Trastevere si è inventato il western -racconta- Questo copione è stato rifiutato da sei distribuzioni, che non considerano più il genere: solo commedie, per di più con la panchina corta, una squadra ristretta. Frequentare generi non è disdicevole, questo film è una forma di provocazione”. Nel cast vecchie conoscenze del cinema di Avati, quali Lino Capolicchio, Massimo Bonetti, Alessandro Haber, Gianni Cavina e Andrea Roncato.

