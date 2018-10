UN ALBERO stilizzato. È questo il logo di Avapo, Associazione Volontari per l’Assistenza di Pazienti Oncologici, che opera a Venezia con un preciso obiettivo: migliorare la qualità della vita del malato oncologico ed essergli vicino per assicurargli sostegno, rispetto e dignità. Nata nel 1988, quest’anno l’associazione per festeggiare i suoi 30 anni organizza un incontro pubblico dal titolo “il cammino nel passato, l’impegno nel presente, lo sguardo al futuro”. L’incontro avrà luogo giovedì 18 ottobre alle ore 17 nella Scuola Grande di San Rocco, antico edificio di Venezia.

• L’EVENTO PER I 30 ANNI

Tra gli ospiti, Stefania Gori, Presidente Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione AIOM e Robert Alexander (IBM Italia), esperto di tecnologia informatica e medico chirurgo che esplorerà il tema dell’intelligenza artificiale nel campo dell’oncologia e delle cure. “L’incontro vuole celebrare sicuramente un traguardo importante, ma anche essere una riflessione per un nuovo punto di partenza, un’apertura verso un futuro caratterizzato da continui progressi nella ricerca scientifica che permettono di guardare alla malattia da prospettive diverse rispetto al passato”, afferma la presidente Teresa Baldi Guarinoni. All’evento parteciperà anche l’attore Stefano Scandaletti che leggerà una poesia, scritta per l’occasione dal veneziano Tiziano Scarpa.



• L’ASSOCIAZIONE

L’associazione è nata il 5 dicembre 1988 da un gruppo di signore che facevano parte del Lions Club Angelo Partecipazio. Superate le titubanze iniziali, grazie all’accordo con la direzione sanitaria dell’Ospedale ss.Giovanni e Paolo di Venezia è stato possibile creare una struttura permanente dedicata all’assistenza dei malati oncologici all’interno del reparto di Oncologia-Radioterapia dell’Ospedale civile di Venezia. “Negli anni si sono aggiunte molte altre attività”, afferma la presidente. “Oggi, dopo 30 anni, i volontari sono più di 100 e il servizio che Avapo offre è attivo 365 giorni all’anno, quindi anche le domeniche e i giorni festivi”. Per diventare volontari, è necessario seguire un corso e svolgere un tirocinio di circa 6 mesi.

• LE ATTIVITÁ

Tutti i servizi sono gratuiti e sono strutturati per settori tra cui: assistenza ospedaliera e negli ambulatori, nucleo cure palliative e ospedalizzazione a domicilio, assistenza in hospice e domiciliare. “Avapo Venezia garantisce la presenza dei volontari negli ambulatori del reparto Oncologia-Radioterapia dell’Ospedale civile di Venezia e dell’Ospedale dell’Angelo di

Mestre”, afferma la presidente. L’obiettivo è sempre migliorare la qualità di vita dei malati che sono costretti a trascorrere molto tempo nelle strutture ospedaliere. “È fondamentale la collaborazione con la struttura sanitaria, in particolare con il primario di oncologia Paolo Morandi e con il primario di radioterapia Imad Abu Rumeileh”, sottolinea la presidente.

“Un altro servizio fornito da Avapo è quello dell’assistenza domiciliare rivolto ai pazienti e ai loro familiari”, spiega Baldi Guarinoni. In questo caso il volontario entra, in un certo senso, in famiglia. Inoltre, grazie a una convenzione con l’Ulss 3 Serenissima, Avapo offre anche il servizio di ospedalizzazione domiciliare oncologica per pazienti in fase avanzata della malattia. L’equipe impegnata in quest’ultimo servizio è composta da tre medici che si occupano di cure palliative, sette infermieri, uno psicologo psicoterapeuta, quattro operatrici sociosanitarie e alcuni volontari di Avapo. “Per questo servizio, i medici sono reperibili telefonicamente 24 ore su 24 tutti i giorni”. A partire dal 2007, Avapo offre anche un servizio presso l’hospice dell’Ospedale fatebenefratelli di Venezia. L’obiettivo principale è non far sentire soli i pazienti: i volontari passeggiano con i pazienti, li accompagnano alle visite mediche o, per esempio, organizzano eventi in occasione di festività o compleanni.

In particolare, per le donne operate al seno, vengono organizzati corsi di ginnastica riabilitativa e di Qi-gong, pratica riabilitativa di tradizione cinese. E anche gruppi di ascolto psicologico. Inoltre, l’Associazione promuove la ricerca nel campo oncologico, sostenendo gli studi medici e attivando borse di studio per ricercatori.

• LA RACCOLTA FONDI

“Un aspetto molto importante di Avapo è la raccolta fondi. Sono tre gli eventi più significativi”, spiega la presidente. “Un’asta di fine anno che si svolge presso l’ex sede della cassa di Risparmio di Venezia con la quale in media raccogliamo circa 40mila euro; una manifestazione organizzata ogni estate presso l’isola di Murano e una cena nelle Fondamenta della Misericordia, degli Ormesini e de le Capuzine che prevede la partecipazione di molti ristoranti veneziani”.