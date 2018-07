Avanza Nerone

(Fotogramma)

“L’anticiclone africano Nerone pian piano inizia ad avanzare verso il Mediterraneo centrale riscaldando il clima italiano, ma per ora si trova sbilanciato verso la Penisola iberica e permette l’arrivo di correnti più fresche in quota che mescolandosi con l’aria calda preesistente renderanno la giornata odierna a dir poco esplosiva sotto il profilo delle precipitazioni”. Meteo.it avvisa che oggi, “l’anticiclone comincerà guadagnare terreno con più decisione verso molte regioni; i temporali colpiranno soprattutto la dorsale appenninica con possibili sconfinamenti fin verso le coste dell’Abruzzo e del Molise e ancora sui rilievi del Triveneto e della Lombardia. Nel weekend il sole sarà più presente e il caldo aumenterà vertiginosamente su molte regioni con punte di 37-38° in Emilia, Toscana e Sardegna, a Bologna, Ferrara, Prato, Firenze e Olbia”.