Ieri sera (come vi avevo anticipato qualche giorno fa) Jessica Mazzoli è entrata nella casa del Grande Fratello 16. Durante la prima puntata Barbara d’Urso ha parlato dei rapporti tesi tra l’ex cantante di X Factor e Morgan. La cosa pare non sia piaciuta ad uno degli autori di The Voice, Cesare Vodani, che su Twitter ha attaccato la decisione del reality di parlare di Morgan in quei termini.

“Al GF la ex fidanzata di Morgan che lo attacca . Siete pietosi pietosi ! Noi vinceremo lo stesso e del vostro fango non ce ne frega niente. Ormai siete agli ultimi giorni di Pompei. […] Credimi è tutto tranne che un gioco. Live Non e’ la D’Urso Jessica su Morgan…. ok…. ma al GF ?????????????? No non è un gioco Luca. Non si porge l’altra guancia . Noi

siamo una squadra compatta forte e con la schiena dritta proprio come Simona”.

Il giornalista Giuseppe Candela ha citato uno dei tweet di Vodani scrivendo: “Autore di The Voice contro il Grande Fratello 16“. L’uomo ha risposto rivendicando la sua libertà di poter scrivere quello che pensa: “Esiste ancora la libertà di pensiero? Sì vero?”

Vodani però deve aver cambiato idea, visto che pochi minuti dopo ha cancellato tutti i tweet sul GF 16.

Ovviamente ognuno ha diritto ad avere la sua opinione sulla composizione del cast di questo GF, così come sulla decisione di parlare di Morgan. Personalmente però non ho visto nessun attacco più o meno velato a The Voice. Inoltre, è stato lo stesso Morgan ad andare ospite a Live Non è la d’Urso a parlare di Asia, Jessica e delle figlie.

Storie di vita “difficile” al #GrandeFratello #GF16 Il passato di Jessica Mazzoli (ex del cantante Morgan) pic.twitter.com/SDacUZAWpK — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) 8 aprile 2019