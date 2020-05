Domani inizierà la fase due del lockdown dovuta alla pandemia da CoronaVirus e come svelato da Palazzo Chigi potremmo uscire di casa (oltre che per lavoro e per comprovata necessità) anche per incontrare – senza creare assembramenti – parentame vario e affetti, più precisamente ‘congiunti e affetti stabili’.

Chi sono questi ultimi già lo sappiamo: parenti fino al sesto grado (ovvero mariti e mogli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini e figli dei cugini) e gli affetti stabili (ovvero relazioni amorose, sia etero che gay). Purtroppo sono esclusi gli amici, che potremmo rivedere – se tutto va bene – dal prossimo 1^ giugno quando teoricamente dovremmo entrare nella terza fase del lockdown.

L’autocertificazione per incontrare queste persone sarà obbligatoria e andrà specificata nella voce ‘incontri con i congiunti’, anche se non sarà necessario svelare il nome ed il cognome di chi andremo ad incontrare, che sia un cugino o il proprio partner.

Andrà scritto solo il luogo di partenza e quello di arrivo per il proprio spostamento, indicando che si andrà a trovare “il proprio fidanzato/a” o “il proprio zio/cugino/nonno” ecc.

Autocertificazione fase 2, il modello in PDF

Ecco cosa si legge su Repubblica.