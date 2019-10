Stanotte, alle 4 e 30 circa, i carabinieri di Modena sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto a Castelfranco Emilia, in via Mavora, nei pressi di Bottega nuova. Una Mercedes si è schiantata contro un albero. L’urto è stato particolarmente violento e nell’incidente è morto sul colpo il conducente, un ragazzo albanese di 22 anni, residente a Castelfranco Emilia (Modena). E’ stato trasportato, invece, con l’elisoccorso, a Bologna, in condizioni molto gravi e in pericolo di vita, un altro ragazzo di 21 anni, nato a Modena e residente a Castelfranco. A bordo c’era un altro passeggero che ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzo romeno di 20 anni, residente a Castelfranco. È stato portato al Pronto soccorso del Policlinico di Modena.

Fonte