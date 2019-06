Un’intera famiglia è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto all’alba a Palermo. Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiavano una coppia e i due figli di due e quattro anni si è ribaltata in piazza Bolivar, nel quartiere Zen. Ad avere la peggio sono stati i due bimbi, immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale Cervello. Il piccolo di due anni si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Madre e padre hanno riportato, invece, ferite più lievi. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi, utili ad accertare l’esatta dinamica dei fatti.

