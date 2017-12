Auto giù da ponte, illeso motociclista Sabatucci

Brutta disavventura per il motociclista Kevin Sabatucci, uscito illeso da un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Ascoli Piceno. Sabatucci, a quanto si apprende, era a bordo di un’auto con altri tre ragazzi che, per cause in corso di accertamento, intorno alle 2,30 è precipitata dal ponte di San Filippo. I giovani, tutti sopravvissuti al sinistro, sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Lo scorso 21 novembre, Kevin era caduto rovinosamente mentre si stava allenando con la moto da cross, fratturandosi clavicola, scapola e femore sinistri.