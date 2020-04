Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno costretto a casa la maggior parte della popolazione e, tra i vari disagi, c’è anche quello legato all’utilizzo dell’auto che, fortemente ridotto nell’ultimo periodo, potrebbe avere ripercussioni sulla batteria. E’ successo a tutti e anche prima di questa situazione: si apre la portiera della propria auto, ci si accomoda nel sedile del guidatore, si inserisce la chiave nel blocchetto di accensione, si gira e… niente. La vettura non si mette in moto perché la batteria è scarica. Ecco perché sapere come caricare la batteria dell’auto può essere sempre utile per evitare di restare bloccati e dover chiamare l’assistenza.

Fonte