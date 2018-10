Auto falcia comitiva, muore 24enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un morto e cinque feriti, tre dei quali molto gravi. E questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Bastiola di Assisi (Perugia), quando un’automobile è piombata a forte velocità contro una comitiva di persone che camminavano lungo una strada. Una giovane a bordo di una Lancia Y li ha centrati uccidendo una ragazza di 24 anni di Bolzano e ferendo altre tre persone. La comitiva di ex poliziotti in pellegrinaggio ad Assisi stava uscendo per la serata fuori. Sul posto polizia, carabinieri e 118. I feriti più gravi sono stati portati in ospedale a Perugia. La ragazza alla guida dell’automobile si è fermata a prestare soccorso. Indagano i carabinieri.