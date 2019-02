Addio a post-it per ricordare la scadenza dell’assicurazione o della revisione della propria automobile. A portare una vera e propria rivoluzione nel settore è un brevetto made in Italy che, nei giorni che precedono la scadenza, prevede un sistema che avvisa sul display tutto quello che serve per mettersi in regola e, una volta arrivata la data della scadenza, il sistema blocca l’accensione dell’auto. Il brevetto, a firma di Matteo Paggi e Davide Rodella, prevede anche un sistema di telecamere istallate per registrare (come fosse una scatola nera) tutto quello che avviene durante la circolazione stradale, con la prerogativa di risolvere pratiche di sinistri in modo più veloce, con possibilità di bonus assicurativi in caso di comportamento virtuoso del conducente.

