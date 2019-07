E’ di due giovani morti e due feriti in modo grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina all’alba, intorno alle 4.30, a Montecastrilli, in provincia di Terni. Una Golf, a bordo della quale viaggiavano i quattro che rientravano da una serata in discoteca ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un camion per la distribuzione di prodotti alimentari, il cui autista è illeso ma sotto choc.

I quattro giovani, di età compresa tra 20 e 32 anni, sono strati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco di Terni, intervenuti sul posto. Subito le condizioni di tutti sono parse molto gravi e sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all’ospedale Santa Maria di Terni. Uno è arrivato al Pronto soccorso già morto, l’altro è morto poco dopo. I due feriti dono in rianimazione. Sul caso indagano i carabinieri del Comando di Amelia.

Fonte