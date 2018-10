Titolo: AUTISTA TRASPORTO PERSONE PATENTI D CQC – Offerta di lavoro



Azienda: APL-Lavoro



Descrizione: A.P.L LAVORO– agenzia per il lavoro specializzata in attività di selezione e supporto alla ricollocazione, per conto di….196/2003 Contratto di lavoro: Tempo determinato Inviare proprio CV solo se pertinente….

Luogo: Provincia di Caserta – Provincia di Napoli