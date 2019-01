Nuova bufera per Atac: dopo bus in fiamme, disservizi, ritardi e mezzi troppo pieni, ora anche un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’azienda che ha provocato l’ira di tanti utenti sul social network a causa di un bus che ha saltato la fermata, con l’autista che sarebbe stato ‘giustificato’ dall’azienda.

Questo il post incriminato: “Viaggiatore: ‘Ho prenotato la fermata?’. Conducente: ‘Ho saltato la fermata?’. Chi attende in fermata: ‘Perché non si è fermato? Ero in fermata o vicino la fermata?’. Capita a tutti di dimenticare le cose da fare…”. Una pubblicazione che sembra quasi voler giustificare il conducente del mezzo che ha saltato la fermata: non facendo quindi scendere chi era a bordo e aveva prenotato la discesa e non facendo salire chi era in attesa e ha dovuto aspettare l’autobus successivo.

Fonte