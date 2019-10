di Rossana Locastro

“Mi sembra ci sia un’attenzione eccessiva per questa gente. Al contrario chi quotidianamente rischia la propria vita non gode della stessa attenzione e di pari rispetto. Spesso, invece, viene dimenticato. E’ un messaggio sbagliato”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe Costanza, l’austista del giudice Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, commentando la sentenza della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo. Una decisione per la quale Costanza non nasconde la sua amarezza. “E’ un atto di buonismo sbagliato“, taglia corto.

Fonte