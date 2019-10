Avrebbe fatto scendere i passeggeri della linea 982 per caricare il suo scooter sull’autobus in sosta al capolinea della stazione Quattro Venti di Roma, quartiere Monteverde, per poi andarsene lasciandoli a terra. Questa la denuncia pubblicata ieri su Facebook da Rinaldo Sidoli, responsabile nazionale per la comunicazione degli Animalisti Italiani, che ha raccontato l’episodio riguardante un autista di Roma Tpl corredando il post con alcune foto.

“Questo accade a Roma. Un autista della linea bus 982 – ha scritto Sidoli sul suo profilo – ha fatto scendere tutti i passeggeri seduti al capolinea Stazione Quattro Venti perché doveva caricare il suo maxi-scooter, un Honda Silver Wing 400. È avvenuto alle ore 17. Il mezzo – spiega l’animalista – è ripartito con lo stesso autista che addirittura non indossava una divisa. I passeggeri, dopo aver atteso circa 10 minuti la partenza del mezzo pubblico, sono stati costretti a scendere e prendere un altro mezzo di trasporto”.

