Austin Wolf ne ha combinata un’altra delle sue. Il noto attore gay ha messo nei guai uno steward della Delta Airlines dopo aver consumato con lui nel bagno di un aereo, mentre il ragazzo era in servizio. Per questo motivo l’assistente di volo è stato immediatamente licenziato dalla compagnia.

Adesso Austin Wolf è al centro di un nuovo scandalo, visto che qualche giorno fa ha utilizzato Uber ed ha ben pensato di “pagare in natura” la corsa. L’incontro ravvicinato tra Wolf e l’autista di Uber è stato registrato e anche in questo caso la clip è finita in rete (potete vederla su Bitchy X).

Il prossimo ragazzo che si farà mettere nei guai sarà un medico durante una visita?





