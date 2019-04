IL 2 APRILE è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite per promuovere la ricerca neuroscientifica e incoraggiare l’accettazione e l’inclusione sociale delle persone portatrici di questa neurodiversità. Nel nostro Paese (ma non solo) la strada da percorrere, per garantire alle persone con autismo equità di accesso ai servizi sanitari, è però ancora lunga, soprattutto per gli adulti con disabilità comunicative e cognitive. Ne è convinto lo psichiatra Marco Bertelli, direttore del CREA (Centro di Ricerca e Ambulatori) della Fondazione San Sebastiano Misericordia di Firenze, segretario scientifico della Fondazione Italiana Autismo e presidente della Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo. Bertelli parte dall’osservazione che in Italia l’autismo colpisce circa un bambino su 77, ma in età adulta tale frequenza sembra ridursi a uno su 100.

Poiché l’autismo è, per definizione, una condizione che caratterizza la persona per tutta la vita, tale riduzione può essere spiegata solo con una difficoltà dei servizi psichiatrici territoriali a prendersi cura dei pazienti una volta che questi, compiuto il diciottesimo anno di età, non siano più seguiti dai servizi di neuropsichiatria infantile. Questo vale soprattutto per i pazienti con difficoltà nell’ambito della comunicazione, dell’apprendimento e dell’adattamento, definiti “a basso funzionamento”: tanto i servizi pubblici ambulatoriali quanto quelli ospedalieri sembrano non rispondere adeguatamente alla loro domanda di salute, costringendo spesso le famiglie a ricorrere a specialisti privati, con aggravio economico non indifferente. In realtà la maggior parte degli specialisti (ma anche dei medici di medicina generale) non sembra in possesso delle competenze necessarie per riconoscere le peculiari manifestazioni psicopatologiche di questi pazienti, nei quali ad esempio la depressione può presentarsi più con perdita dell’appetito e comportamenti autolesionistici che con “tristezza” clinicamente osservabile. Bertelli auspica che i corsi di laurea in medicina e di specializzazione in psichiatria adeguino la loro offerta formativa per ovviare alle attuali carenze dei professionisti della salute mentale, che appaiono nella maggioranza dei casi impreparati davanti ai bisogni di questa popolazione, superando così una discriminazione verso persone particolarmente bisognose che non rende onore alla civiltà e alla prospettiva evolutiva del nostro Paese.

*Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo