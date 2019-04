La notizia della malattia: “Un dolore fortissimo”

BENEDETTA ha 26 anni e studia con passione le lingue e le percussioni. Ma si porta dietro sin dal primo anno di vita un’esperienza che l’ha forgiata, quella di una doppia diagnosi: sclerosi tuberosa e. La sua storia, le sue battaglie e le difficoltà che ha incontrato per arrivare fino ad oggi sono raccontate nel libro “Mi dispiace, suo figlio è autistico” (Edizioni Gruppo Abele) scritto da, medico e mamma di Benedetta. Alla vigilia della, malattia che in Italia colpisce 1 bambino su 100, coinvolgendo oltre 500mila famiglie, il libro verrà presentato oggi presso la sede dell’Istituto Serafico di Assisi, centro di eccellenza italiana ed internazionale nella riabilitazione, nella ricerca e nell’innovazione medico scientifica per i ragazzi con disabilità plurime.

La diagnosi di sclerosi tuberosa arriva quando Benny ha appena un anno e Gabriella ricorda soprattutto l’imbarazzo dei medici a formularla, quasi non avessero il coraggio di dire cosa accadeva. All’epoca si conosceva appena la sclerosi tuberosa, si sapeva che i bambini avrebbero avuto un’aspettativa di vita di 10 anni e nel caso specifico di Benedetta i medici dissero che non sarebbe probabilmente arrivata ai 3 anni. “Mi sono sentita morire, non avevo minimamente contemplato la possibilità di avere una figlia con una malattia genetica, per di più rara”, racconta Gabriella. L’unica cosa che ricordo bene è la sensazione che provai in quel momento, sentii il pavimento sgretolarsi sotto ai miei piedi, come se mi stesse risucchiando dentro. Fu un dolore immenso, indescrivibile”. Poi si accorsero che Benedetta era affetta anche da autismo: in entrambe le malattie, infatti, è presente una compromissione del cromosoma 16.



Non perdere la voglia di fare



Eppure, Gabriella non si è mai arresa a quella condanna annunciata e ha lottato ogni giorno per garantire a Benedetta inclusione e pari opportunità, perché essere genitori di bambini autistici significa essere l’unico tramite tra loro e il mondo esterno. Finché Benedetta ha frequentato le scuole elementari non ha avuto problemi, anzi, è stata seguita molto bene e ha fatto tanti progressi, fino ad imparare a leggere e a scrivere. “I primi veri ostacoli – racconta mamma Gabriella – sono arrivati prima alle scuole medie, per poi trasformarsi in un vero disastro alle scuole superiori. La mancanza di insegnanti di sostegno qualificati e la chiusura del corpo docente di fronte alle esigenze di Benedetta, hanno vanificato i progressi raggiunti fino a quel momento”. La carenza di insegnanti specializzati all’interno della scuola è confermata anche dai dati. Secondo l’Istat nell’anno scolastico 2017-2018, a fronte di oltre 43 mila alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con un disturbo dello sviluppo (quasi il doppio rispetto ai 22 mila dell’anno scolastico 2013-2014), nel 13% delle scuole italiane nessun insegnante per il sostegno ha frequentato un corso specifico.





Tempo libero per ‘vedere’ la storia

Un po’ per compensare le difficoltà, un po’ per vivere intensamente ogni momento con la figlia, Gabriella ha modificato anche il modo in cui trascorrere il tempo libero insieme perché studiare sui libri per chi ha la sindrome dello spettro autistico non è affatto sufficiente. “Per loro il concetto di storia così come viene raccontata non è comprensibile: bisogna raccontargli una sorta di favola accompagnata da una parte visiva perché loro riescono a decodificare la realtà solo se la vedono in quanto non hanno il pensiero astratto” ci spiega Gabriella. Così, quando in prima media Benedetta ha iniziato a studiare gli etruschi e poi i romani, nel tempo libero se ne andavano in giro, per esempio a Roma, a vedere gli scavi. “Ho impegnato tutte le mie risorse economiche e gran parte delle risorse della famiglia per fare questo. Mi rendo conto che per chi non ha disponibilità economiche diventa molto difficile garantire al proprio figlio le terapie adeguate” confessa la mamma. E, in effetti, si stima che per assistere i propri bimbi, le famiglie spendano in media tra i 1000 e i 2000 euro al mese per tutta la vita. Purtroppo, non tutte le Aziende Sanitarie offrono sostegno ai genitori e anche quando il servizio è previsto, le liste d’attesa lunghissime non consentono di intervenire precocemente.



L’abbandono della scuola

Ad un certo punto, però, l’esperienza scolastica di Benedetta era diventata causa di sofferenza, pianti e disagio così, una volta raggiunto l’obbligo scolastico, Gabriella ha deciso di non farla frequentare più. “Non è stata una decisione facile – ammette dispiaciuta – perché sono fermamente convinta che il ragazzo con autismo debba stare in classe con gli altri compagni e seguire le lezioni che catturano maggiormente il suo interesse e che sono realmente inclusive, ma non siamo stati fortunati da questo punto di vista e tra la serenità di mia figlia e la scuola, non ho avuto alcun dubbio su cosa scegliere”.



Le regole ABA per smorzare la rabbia

Ma la vita dei ragazzi non è fatta di sola scuola, per fortuna. C’è tutto il resto e soprattutto le relazioni con gli altri. Al di là della malattia, Benedetta ha sempre avuto un carattere molto forte con la tendenza a prevaricare: “Lei risponde e urla proprio come una giovane donna che si incazza facilmente. Ma nella vita non si può mandare a quel paese la gente se c’è qualcosa che non va”, confessa la madre. Per farle capire che certi atteggiamenti non vanno bene, che ci sono altri modi più sereni di dire le cose, Gabriella ha iniziato ad utilizzare il metodo ABA. Si tratta dell’acronimo di Applied behavior analysis ed è un metodo utilizzato per ridurre comportamenti disfunzionali e migliorare la comunicazione, l’apprendimento e comportamenti socialmente appropriati. “Per esempio – ci dice Gabriella – tra le regole che ho stabilito in casa c’è il divieto di dire le parolacce, di sbattere le porte e di rispondere male. Le ho detto che se avesse disatteso queste regole, avrebbe perso la possibilità di fare un’attività che le piace. Devo dire che questa sorta di spauracchio ha funzionato e lei si è autoregolamentata”.



La giornata di Benedetta tra corsi di lingua e percussioni cubane

Benedetta oggi ha 26 anni e frequenta da cinque anni laboratori di musica, principalmente di batteria e di percussioni cubane. “Studia con due dei più grandi percussionisti che abbiamo attualmente in Italia: Leonardo Ramadori, conosciuto in ambito musicale come uno dei più grandi percussionisti, e Roberto Gatti, che la segue per quanto riguarda le percussioni cubane” racconta Gabriella. Poi segue anche un corso di disegno e fino a poco tempo fa anche dei corsi di lingua, perché come molte persone autistiche è in grado di comprendere facilmente le lingue straniere. Perciò, ha seguito diversi corsi di inglese, anche di slang americano, e sa parlare molto bene lo spagnolo che ha imparato da sola. Poi fa attività fisica in palestra e una volta a settimana segue anche un laboratorio di arteterapia che prevede l’utilizzo delle tecnologie in ambito creativo. Infine, è entrata in un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e insieme ad altre persone per tre mesi si occuperà di mettere a posto un giardino e piantare delle piante aromatiche.



Le iniziative per la Giornata mondiale

Tante le iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale. Torna la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo19 di FIA – Fondazione Italiana Autismo: domani alcuni dei monumenti più importanti del mondo – come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro – si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo. In Italia saranno tante le piazze e monumenti che si illumineranno o avranno un segno blu (per conoscere le iniziative, www.fondazione-autismo.it). Madrina della Campagna #sfidAutismo19 è Eleonora Daniele, conduttrice televisiva. A supporto della campagna anche Matilde Brandi, Vira Carbone e Livia Azzariti. Dal 1 al 14 aprile con un SMS Solidale al 45589 sarà possibile sfidare l’autismo donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari oppure 5 euro per le chiamate da rete fissa. Anche la Fondazione Policlinico Tor Vergata organizza una giornata “Autism Friendly”: l’Ospedale si ‘colora di blu’ e promuove a partire dalle 10 del mattino attività ed eventi coinvolgendo i ragazzi autistici in attività ricreative, artistiche e sportive come esibizioni musicali, di scherma e teatrali. I pazienti autistici potranno vivere un’esperienza sensoriale nella ludoteca “I Cuori di Silvia” (all’interno dell’Unità operativa di neuropsichiatria infantile e nella stanza multisensoriale dell’Unità operativa di psichiatria e psicologia clinica.