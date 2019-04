(di Rossana Lo Castro) “Quando è arrivata la diagnosi mi è crollato il mondo addosso, mi sono sentita sola, ho provato un profondo senso di smarrimento”. Anna Maria, 40 anni il 26 aprile, da 14 combatte la sua battaglia personale contro l’autismo. La malattia l’ha conosciuta ‘grazie’ ad Alessia, la sua primogenita. “Non ci siamo subito accorti che c’era qualcosa che non andava – racconta all’Adnkronos -, le è stato inizialmente diagnosticato un problema motorio”. La diagnosi di autismo è arrivata quando la bimba aveva sei anni. “Quattordici anni fa non era come oggi – ricorda Anna Maria -, non c’era la stessa consapevolezza. Era una condizione sottovalutata, in pochi conoscevano l’autismo, la mia stessa famiglia si dimostrò scettica”.

