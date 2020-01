102 geni associati all’autismo

PIU’ di 1000 geni potrebbero essere coinvolti nell’autismo. E la lista di quelli già scoperti e caratterizzati, grazie a uno dei più ampi studi internazionali sui disturbi dello spettro autistico. La nuova ricerca pone un tassello importante del puzzle che porterà alla comprensione dell’autismo e di tutte le sue possibili forme, i disturbi dello spettro autistico, che colpiscono circa l’1% della popolazione. Lo studio, cui hanno preso parte anche i ricercatori della Città della Salute e Università di Torino e dell’Università di Siena, è appena stato pubblicato sulla rivista Cell.I ricercatori hanno coinvolto circa 35mila persone, di cui 12mila con una diagnosi di autismo, mentre gli altri 23mila sono i loro familiari. Il lavoro, iniziato nel 2015, ha portato a scoprire più di 30 geni in più associati all’autismo. Per arrivare a questo risultato gli scienziati hanno scelto una tecnica di sequenziamento del Dna di impiego abbastanza recente, nota come analisi dell’esoma, che permette di esaminare tutti i geni e scoprire possibili mutazioni genetiche collegate a varie malattie.

Grazie all’uso di questa tecnica su un campione così vasto di persone e alla rielaborazione dei dati è stato possibile individuare i 102 geni, mentre fino a poco fa l’elenco ne conteneva soltanto 65. “Ognuno di questi – spiega Alfredo Brusco, professore di genetica medica alla Città della Salute di Torino – è stato collegato a una diversa forma di autismo, all’interno del vasto ‘contenitore’ che include tutti i disturbi dello spettro autistico”. Questi disturbi del neurosviluppo sono infatti molto numerosi e differenti, per sintomi e gravità, come spiega l’esperto, e corrispondono ad alterazioni di geni diversi.



Dare una diagnosi genetica

Dei 12mila partecipanti con una diagnosi di autismo, nel 30% dei casi gli autori sono riusciti a identificare una mutazione genetica associata alla patologia. “Per la restante parte – prosegue Brusco – contiamo di poter studiare, in futuro, la presenza di altri geni legati all’autismo, che stimiamo possano essere anche 1000. Oppure di un’azione combinata di più geni contemporaneamente, nelle cosiddette forme poligeniche, una strada della ricerca che ancora non è stata sufficientemente approfondita e che è difficile da studiare”. Il risultato di oggi è importante perché permette di comprendere meglio gli ingranaggi dei disturbi del neurosviluppo. “Poter associare un gene specifico (una mutazione) a molte delle forme da cui sono affetti i partecipanti è un passo rilevante”, spiega ancora l’esperto, “significa poter fornire una diagnosi genetica alle famiglie di persone con un autismo spesso molto invalidante”.

“Autismo, uno studio scopre un nuovo potenziale biomarcatore della malattia”-

Mutazioni non presenti nei genitori

Ma c’è un altro elemento importante, emerso dallo studio. “Si tratta di mutazioni genetiche de novo, ovvero alterazioni occorse nell’individuo ma che non sono presenti nel corredo genetico dei genitori”, sottolinea Brusco, “dunque non ereditate. Questo implica che almeno una parte dei disturbi dello spettro autistico sia dovuta a mutazioni casuali avvenute nelle cellule riproduttive, e spiega la scarsa ricorrenza della malattia in famiglie”.



Il prossimo passo sarà proprio quello di capire a cosa sono dovuti gli altri casi. “Studiare questi e altri geni – conclude l’esperto – è essenziale per comprendere meglio l’autismo e in futuro arrivare a delineare nuovi strumenti per affrontarlo”. Non sono infatti ancora ben chiare tutte le cause dell’autismo, anche se gli esperti a livello internazionale concordano che ci sono sia fattori genetici sia ambientali. Fra questi, un filone di ricerca è dedicato allo studio su come l’esposizione ad alcuni farmaci durante la gravidanza possa aumentare il rischio di autismo per il nascituro.