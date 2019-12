Sarà a firma della nota fotografa Tiziana Luxardo il calendario 2020 della Onlus “Modelli si nasce”, che vede coinvolti 14 ragazzi autistici in veste di fotomodelli. Il calendario verrà presentato domenica 15 dicembre, dalle 18 alle 21, al Circolo Acem in via Fornaci di Tor di Quinto, Roma. In parallelo, verrà anche inaugurata la mostra delle foto scattate da Tiziana Luxardo durante la preparazione del calendario. L’iniziativa è legata al progetto “Faccio il fotomodello”, ideato dalla Onlus “Modelli si nasce” fondata da un gruppo di genitori di ragazzi autistici, che passando molto tempo insieme nelle sale di attesa durante le terapie dei propri figli, hanno avuto modo di condividere sorrisi, sogni, preoccupazioni e aspettative. Da qui, l’idea di dar vita ad un progetto, oggi unico in Italia, partito con la prima esperienza pilota di “Faccio il fotomodello”.

