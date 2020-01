Show di Coco Gauff all’Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 15enne americana ha sconfitto la giapponese n.4 del mondo Naomi Osaka, campionessa uscente in Australia, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco. La baby prodigio statunitense avanza così agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra la connazionale Sofia Kenin e la cinese Zhang Shuai. Gauff e Osaka si erano incontrate appena quattro mesi fa nel terzo turno dell’Us Open. In quell’occasione la giapponese aveva dominato l’incontro lasciando solo tre game alla più giovane avversaria, scoppiata in lacrime dopo la stretta di mano e consolata dalla giapponese che l’ha poi invitata a parlare con lei nell’intervista post-gara. “Due anni fa uscii al primo turno nel torneo juniores, ora sono qui. E’ pazzesco, non posso crederci”, ha detto Gauff nell’intervista a caldo. Per lei ora il sogno, sempre più alla portata, è staccare il pass per il quarto di finale di uno Slam per la prima volta in carriera.

