Uno degli argomenti di chiacchiericcio di queste ore sui social è il limone tra Austin Swift e Tom Felton. Ovviamente non si tratta di una nuova coppia, il fratello di Taylor non si è messo insieme a Draco Malfoy, i due attori però si sono scambiati un bacio passionale nel nuovo film ‘Braking For Whales‘. La scena della pomiciata sta facendo il giro del web, regalando un po’ di attenzione al film, che in pochi conoscevano (personalmente non l’avevo nemmeno sentito nominare).

Comunque il fratellino della popstar di Lover sta crescendo davvero bene, anzi, benissimo direi.

PS: Con questo abbiamo la conferma che Taylor e il fratello bono sono due serpeverde!



OMG ok from now on I’m gonna disguise as Tom Felton and I’m going to make Austin fall in love with me, who I will end up marrying and that would automatically make me Taylor Swifts’s brother in law 💅💅💅pic.twitter.com/X3o0jhu7q0

— Jesús ❤ (@ipraytojesustoo) April 27, 2020