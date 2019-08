Ieri Aurora Ciorbi (dopo aver pubblicato gli screen di alcune conversazioni Whatsapp) ha condiviso con i suoi follower delle foto e dei video che dimostrerebbero che ha visto Francesco Chiofalo anche quando non stavano più insieme. La ragazza infatti dice di essere stata a casa dell’ex tentatore anche mentre lui stava con Antonella Fiordelisi.

Ma la vera bomba Aurora l’ha lanciata in un’intervista rilasciata a Fan Page, nella quale ha dichiarato che la storia tra Chiofalo e la Fiordelisi è nata come una montatura.

“Mi diceva che non era necessario ufficializzare la nostra storia, l’importante era stare insieme davvero. Ci amavamo alla luce del giorno, a Roma lo sapevano tutti perché non ci siamo mai nascosti. Mi sono lasciata imbambolare e poi non mi interessava stare con lui per il personaggio che era. Amavo Francesco, non l’uomo diventato famoso sui social.

Lui è andato in tv, sia a Verissimo che a Le Iene, ha detto che era single e che cercava l’amore. Le persone accanto a me continuavano a chiedermi come facessi a rimanere con lui dopo quell’intervista. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ricordo che Silvia Toffanin gli chiese se era innamorato e lui rispose che stava cercando l’amore e che non si era più innamorato dopo Selvaggia. Quando quell’intervista è andata in onda l’abbiamo guardata insieme. Ha fatto malissimo.

Si giustificava dicendomi che doveva dire di essere single per poter partecipare a determinati programmi che altrimenti non avrebbe potuto fare. In più, non poteva dire di stare con la sconosciuta Aurora Ciorbi. Non avevo un seguito su Instagram e con me non avrebbe avuto lo stesso successo che ha ottenuto raccontando di essersi fidanzato con Antonella Fiordelisi.

Loro all’inizio si sono fidanzati per finta, perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi.

Lei stessa me l’ha detto ieri. Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Ieri Antonella me lo ha detto subito: “Guarda, tra me e Francesco è nata così, era tutto finto. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”. Adesso è sincera, ieri ha pianto anche mentre parlava con me.

La crisi però è vera. Adesso è tutto vero. Ieri Antonella piangeva, c’erano i suoi genitori che volevano farle il biglietto del treno perché tornasse a casa.”