RAPIDO aumento del numero di casi di, soprattutto nei bambini. Dopo l’inizio del periodo epidemico vero e proprio coinciso con l’inizio di dicembre, nell’ultima settimana, dall’11 al 17 dicembre, si è arrivati ad un’incidenza di 4,47 casi per mille assistiti per un totale di circa 270.000 casi.

Dall’inizio della sorveglianza dei medici sentinella, si è raggiunta la quota di un milione di casi di sindromi influenzali, come segnala l’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss). La fascia di età più colpita è quella dei bambini sotto i cinque anni, con circa 12,68 casi per mille assistiti, seguita da quella tra i 5 e 14 anni con 7,19 casi. Più bassi i valori nelle fasce più adulte, con 4,09 casi tra i 15 e 64 anni e negli anziani over65 con 1,99 casi. Piemonte, Val d’Aosta, la provincia autonoma di Trento, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria sono le regioni maggiormente colpite. Il livello dell’incidenza dei virus influenzali, secondo il rapporto, e? paragonabile a quello osservato nella scorsa stagione influenzale.

Stando agli esperti quest’anno l’influenza sarà la peggiore degli ultimi decenni: in Australia, per esempio, ha già fatto 52 vittime, anche tra i giovani e i bambini. Il virus ora sta facendo rotta verso l’Europa, dopo aver già toccato il sud-est asiatico e la penisola araba. Tre ceppi – il ceppo A (H3N2) e due nuovi ceppi A e B (A/Brisbane e B/Florida) – scatenano sintomi come febbre alta, mal di testa e dolori articolari.

Occhio allora alla prevenzione, soprattutto nel periodo dopo natale: lavarsi le mani, coprirsi la bocca con un fazzoletto o con il braccio quando si starnutisce o tossisce, e in particolare restare a casa quando si presentano i sintomi dell’influenza.