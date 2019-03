“Negli ultimi due anni sono diminuiti gli sbarchi dalle coste libiche ma sono aumentati gli sbarchi fantasma dalle coste tunisine, sbarchi che sono più preoccupanti”. A lanciare l’allarme è il Procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. “Sembrano viaggi occasionali dalla Tunisia alla Sicilia – dice – in realtà abbiamo avuto modo di verificare che nella gran parte dei casi vi è dietro una associazione, inizialmente ci sembrava soltanto di origine tunisine, che organizza questi viaggi e garantisce non solo dei viaggi continui, anche in condizioni meteo avverse ma anche servizi, come la conduzione a destinazione, nel Nord Italia o in Europa. E garantisce soprattutto la non identificazione di questi soggetti che è il dato più preoccupante. Che può servire a diverse finalità”.

