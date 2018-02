In Italia aumentano le quote di pesca del pregiatissimo tonno rosso, ma è già “guerra” tra le due regioni, Sicilia e Campania, che da sempre si contendono il primato di questo tipo di pesca. Su indicazione della comunità europea il ministero per le Politiche Agricole ha aumentato di 600 tonnellate le quote italiane, portandole da 3.294 a 3.894, con un aumento dunque del 20%. Una possibilità che il nostro paese aspettava da anni, vista soprattutto la crescente richiesta di tonno rosso da tutto il mondo. Ma è già polemica tra la Sicilia e la Campania. La Sicilia infatti ha chiesto che le quote siano distribuite principalmente a chi pesca il tonno con il sistema “palangaro”, quindi alle tonnare fisse e alle cosiddette “quote accidentali”. Oggi, invece, circa tre quarti delle quote, appartengono al sistema a “circuizione” praticato soprattutto in Campania, dove infatti, secondo i dati del 2017, vengono pescate 2.460 tonnellate di tonno rosso.

Per questo, in vista di questa nuova ripartizione, l’assessore regionale siciliano alla Pesca mediterranea Edy Bandiera ha chiesto al Ministero di fermarsi a riflettere: “Non possiamo consentire ancora una volta che il Ministero delle Politiche Agricole mortifichi e danneggi le prospettive della pesca del tonno rosso in Sicilia – dice Bandiera – Non è accettabile una ripartizione triennale che assegni circa il 75% al sistema di pesca della circuizione, a fronte di appena il 14% a quello del palangaro, diffuso in Sicilia”. Così Federcoopesca Sicilia ha chiesto che almeno il 60 per cento della nuova quota di ripartizione (cioè circa 360 tonnellate), venga destinata alla cattura accidentale di tonno rosso; il 20 per cento, ossia 120 tonnellate sia distribuito in quote uguali ai 30 palangari siciliani; il restante 20 per cento vada agli altri sistemi. Ma c’è un altro elemento. Il nuovo decreto di ripartizione del Ministero potrebbe rappresentare un’occasione per la riattivazione delle tonnare fisse, che avrebbero risvolti significativi in tema di sviluppo, economia e turismo. In Italia, al momento le tonnare che hanno una licenza di pesca sono solo tre: Isola Piana a Carloforte, Capo Altano e Porto Paglia a Portoscuso tutte in Sardegna. Ci sono poi quelle di Favignana in Sicilia, Cala Vinagra a Carloforte in Sardegna, Camogli in Liguria, senza né una licenza di pesca, né delle quote. Proprio sulla vicenda della tonnara di Favignana era intervenuto anche il sindaco della piccola isola siciliana, Giuseppe Pagoto, che aveva chiesto al Ministero di destinare una quota pesca del tonno rosso per riattivare la tonnara, ormai ferma dal 2008. E che quindi ha perso ogni diritto.