SONO già più di 18 milioni i nuovi casi di cancro registrati nel corso del 2018. Oltre 9 milioni, invece, i decessi registrati sempre nello stesso anno e provocati da tumori. Sono i dati del nuovo rapporto stilato dall’International agency for research on cancer (Iarc) e pubblicati su CA: A cancer journal for clinicians. Il report – Global Cancer Statistics 2018 – analizza i dati sull’incidenza e la mortalità di 36 forme di cancro, più tutte le forme combinate, in 185 diversi Paesi.

• DIAGNOSI IN AUMENTO

Un uomo su 5 e una donna su 6 in tutto il mondo sono colpiti dal cancro nel corso della loro vita e il cancro è causa di morte in un caso su 8, tra gli uomini, e uno su 11 tra le donne. L’aumento dei casi, dicono gli esperti dello Iarc, è dovuto a diversi fattori, compreso l’aumento della popolazione e dell’età media. Gli sforzi fatti nel campo della prevenzione hanno dato qualche risultato – è calata ad esempio l’incidenza di alcune forme di cancro, come quello al polmone nel nord Europa e in nord America, e quello alla cervice, in molti Paesi a parte l’Africa sub-sahariana – ma molte regioni devono fare i conti ancora con un aumento del numero assoluto dei casi.



• LA DIFFUSIONE

La metà circa dei nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2018 e più della metà dei decessi per cancro arrivano dall’Asia, continente che già di per sé rappresenta il 60 per cento della popolazione mondiale. Segue l’Europa: i suoi residenti sono appena il 9 per cento della popolazione del pianeta, ma si è registrato qui il 23,4 per cento dei nuovi casi di tumore del 2018 (e il 20,3 per cento di morti). Il 21 per cento delle nuove diagnosi – e il 14,4 per cento della mortalità – è localizzato invece negli Stati Uniti.

In Asia e Africa i decessi superano, in percentuale, le diagnosi: in entrambi i continenti sono purtroppo frequenti forme di cancro con prognosi fortemente negative e alto rischio di mortalità, mentre l’accesso a diagnosi e cure è limitato.

• LE FORME PIÙ DIFFUSE

Il cancro del polmone, del seno e del colon retto sono le forme con maggiore incidenza, nonostante la prevenzione, e ricadono anche tra le cinque più mortali (sono rispettivamente la prima, la quinta e la seconda). Insieme sono responsabili di un terzo dell’incidenza e della mortalità della malattia nel mondo.

Tra gli uomini le forme più diagnosticate sono quelle al polmone, alla prostata e al colon retto, mentre tra le donne l’incidenza maggiore è quella del cancro al seno, seguita colon retto e polmone. Il cancro alla cervice è quarto, ma è tra i più diffusi nei Paesi in via di sviluppo.

• “PREOCCUPANTE L’AUMENTO DEL TUMORE AL POLMONE TRA LE DONNE”

Il tumore al polmone è la principale causa di morte per cancro tra le donne in 28 Paesi: l’incidenza maggiore si è registrata in nord America, Europa settentrionale e occidentale (in particolare in Danimarca e Olanda), Cina, Australia e Nuova Zelanda. L’Ungheria è in cima alla lista. “I risultati indicano che è necessario continuare a mettere in campo politiche mirate ed efficaci di controllo del fumo in ogni Paese del mondo” dice Freddie Bray, capo della sezione Cancer surveillance dello Iarc.