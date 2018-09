Si è conclusa anche l’ultima puntata delle Audition di X Factor 12: ecco che cosa succederà ora ai cantanti selezionati… e ad Asia Argento.

Con la puntata del 26 settembre 2018 si sono concluse le Audition, ovvero la prima fase di X Factor 12. I cantanti ora saranno smistati nelle categorie assegnate a ogni giudice e proseguiranno il loro percorso all’interno del talent. Scopriamo tutto quello che succederà nei prossimi giorni!

X Factor 12: l’ultima puntata delle Audition

Si sono così concluse le audizioni di X Factor. E adesso che succede? La risposta è semplice: i cantanti selezionati verranno divisi in squadre, e così conosceremo anche le categorie assegnate ai giudici (fermo restando che al momento è sospesa la questione relativa al sostituto di Asia Argento).

I cantanti rimasti si sfideranno dunque ai Bootcamp, dove lotteranno per conquistarsi le sedie (6 per ogni categoria), e che altro non sono che il biglietto per andare agli Home Visit, ultimo step prima di entrare ai Live.

Asia Argento a X Factor 12

Merita ovviamente un capitolo a sé la questione Asia Argento. La storia si complica ogni giorno di più e tutti sono ancora in attesa di capire che ne sarà del giudice che in questa prima fase ha letteralmente colpito tutti quanti. Asia, che con la sua bravura e convinzione aveva addirittura scatenato una petizione per far sì che la produzione facesse un passo indietro, ora si è resa protagonista di una serie di tweet sospetti, che farebbero sperare nel suo ritorno (anche se la percezione è che non se ne sia mai andata).

Prima la sua Fanpage ha twittato un post che si riferiva a un sogno, e che in quel sogno Asia veniva riconfermata. E fin qui tutto ok. Ma Asia stessa ha ritwittato scrivendo: «Che strano, anche io ho fatto lo stesso sogno. I sogni son desideri», e la ciliegina sulla torta è Fedez, che ritwitta anche lui scrivendo «Asia siamo con te».

Insomma, delle semplici coincidenze? Difficile pensarlo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/