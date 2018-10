Audiovisivo, al Mia panel su documentari ed editoria

(Fotogramma)

Il mondo dell’editoria internazionale sarà al Mia, il Mercato internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma, per partecipare all’atteso panel sul rapporto sempre più virtuoso tra giornali e documentari, un segmento in fortissima espansione anche in Italia. Al panel, che fa parte della sezione Mia Doc diretta da Marco Spagnoli, prenderanno parte Lesley Birchard, responsabile della programmazione documentari CBC, Nicola Burfeindt, produttore per Spiegel TV, Adam Gee, uno dei più importanti produttori televisivi inglesi, Laura Guglielmetti di 42esimo Parallelo, Shelley Jones, video commissioner per il canale culturale Nowness, Eloise King, regista e produttrice esecutiva pluripremiata che tratta storie dal forte impatto sul tema discriminazione, Sarah Lash, Acquisitions senior director di Condè Nast America e Laura Pertici, vicedirettrice della divisione digitale di Gedi. Il panel, che darà diritto ad avere 2 crediti per la formazione giornalistica, è previsto al cinema Quattro Fontane.