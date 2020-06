Uno schianto nella notte in Vespa a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, ha provocato la morte di Vittoria De Paoli, attrice di 14 anni. Vittoria, nel 2016, aveva partecipato ad una fiction Rai “Di padre in figlia” girata nel Bassanese e che vedeva nel cast anche l’attrice Cristiana Capotondi. Il 17enne che era alla guida è ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso. La ragazza, invece, è morta poco dopo essere giunta all’ospedale di Conegliano con un ambulanza del Suem 118. I due giovani erano ad una festa a Farra di Soligo e avevano detto che si sarebbero allontanati per pochi minuti. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vittorio Veneto.

Aveva recitato nella sua prima fiction quando di anni ne aveva soltanto 10. Per lei la sua giovane vita aveva preso già un indirizzo netto: amava recitare e da grande avrebbe voluto continuare a fare l’attrice. Per questo motivo studiava canto e danza, oltre che recitazione. De Paoli viveva a Maser, in provincia di Treviso.







