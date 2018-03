Da oggi sono aperte le pre-registrazioni per il nuovo gioco Might and Magic: Elemental Guardians di Ubisoft, che sarà presto disponibile su App Store.

“Might and Magic: Elemental Guardians” è un RPG strategico ambientato in una inesplorata regione del regno fantasy medievale di Might and Magic. Il gioco permetterà di collezionare tantissime creature e di personalizzare in ogni dettaglio i vari personaggi.



Sono previste sia una modalità in singleplayer, sia una modalità multiplayer PvP a turni. Il gioco sarà disponibile entro pochi mesi.