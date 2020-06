A volte, sullo schermo, la medicina fa paura. Non solo molti thriller e film dell’orrore sono stati ambientati in ospedali o in manicomi (meglio se dismessi); in qualche caso i dottori si sono trasformati in carnefici e i dispositivi medici in strumenti di tortura. Con riferimento particolare ai temutissimi dentisti: vedi la serie horror The Dentist o la celebre scena del Maratoneta in cui sir Laurence Olivier seviziava col trapano il povero Dustin Hoffman. Però c’è un film recentissimo, Trauma Center, che usa tutto il repertorio sanitario a scopo narrativo, collocando gran parte degli eventi nel reparto d’isolamento di un ospedale.

Vi è ricoverata la giovane Madison Taylor, la quale è stata casualmente ferita da una coppia di poliziotti corrotti, Pierce e Tull. Per evitare che testimoni contro di loro, i due raggiungono Madison nel nosocomio, decisi e sigillarle definitivamente la bocca. Chiusa a chiave nel reparto, la ragazza dovrà usare l’ambiente per cavarsela, in attesa dell’arrivo del poliziotto buono Bruce Willis. Il film sfrutta la paura degli ospedali radicata in molti spettatori, connotando il luogo nel suo aspetto meno protettivo; anzi, facendone uno spazio minaccioso, dai corridoi labirintici e deserti, dove non c’è traccia di personale sanitario né di sorveglianza notturna. Costretta ad alzarsi dal letto, una volta liberatasi della flebo la sventurata Madison è protagonista di una caccia gatti-contro-topo da cui sembra non poter uscire incolume.

Se il film non è eccelso, gli spazi dell’ospedale sono sfruttati piuttosto bene dal regista Matt Eskandari per produrre suspense e coinvolgerci nell’azione. Però la cosa più insolita è il modo in cui la trama sfrutta i dispositivi medici per dare svolte all’azione. In una scena piuttosto angosciante i poliziotti mascalzoni torturano la poveretta con un defibrillatore, aumentando progressivamente la tensione all’interno del dispositivo. Nell’epilogo, al contrario, è un altro oggetto del repertorio sanitario a rivelarsi provvidenziale. E’ la classica scena in cui il cattivo, tenuto sotto tiro dalla pistola del buono, prende in ostaggio qualcuno minacciando di ucciderlo. Nel caso si tratta di Emily, la sorella della protagonista, cui uno dei malvagi poliziotti stringe il collo servendosene come scudo. Però la giovane soffre d’asma e ha in mano, non vista dal fellone, un vaporizzatore. Qualcuno ha dubbi su ciò che ne farà?