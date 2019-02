“E’ stata una frase infelice“. Alessandro Costacurta si scusa ai microfoni di Sky per quanto detto su Wanda Nara (“Se fosse stata mia moglie l’avrei cacciata di casa“) durante Sky Calcio Club parlando dell’affaire Icardi. “Sicuramente estrapolata e fuori contesto è una brutta frase che non sento neanche mia”, ha aggiunto il Billy Nazionale. “Io parlo di professionismi e non di genere nei mie ragionamenti, la mia uscita è stata inelegante e chiedo scusa, ma il mio percorso nella vita credo parli per me”, ha poi sottolineato.

In un’intervista al Corriere della Sera l’ex difensore del Milan, Costacurta ha ribadito come criticasse il procuratore Wanda Nara “indipendentemente dal genere sessuale“.

