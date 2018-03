Battesimo, oggi, per il primo bus elettrico di Milano. Lungo 12 metri, ha una autonomia di circa 180 chilometri, una velocità massima di 70 km/h, e un tempo di ricarica di 5 ore. Al simbolico ‘taglio del nastro’ c’era anche il sindaco Giuseppe Sala che ha sottolineato quanto fosse “necessaria e attesa questa svolta verde”. Il mezzo ecologico acquistato da Atm, rientra nel lotto di 25 bus ordinati dall’azienda dei trasporti milanesi, che saranno consegnati in due lotti (aprile e ottobre), per concludersi entro fine anno.

Entro il 2030 solo mezzi elettrici a Milano

Si tratta di un investimento di 14 milioni di euro per iniziare il rinnovo e la conversione all’elettrico della flotta di superficie. Si comincia con la linea 84 che percorre la tratta San Donato-largo Augusto. Questo però è solo il primo passo di un progetto più ampio che prevede entro la fine di quest’anno l’avvio di una gara per 175 bus elettrici. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare entro la fine del 2030 a sostituire l’intera flotta che sarà “full electric”. Sancendo la fine dei Diesel. Per quella data ci saranno 1.200 bus elettrici. Atm renderà concreo l’impegno di avere una “zero emission zone”, anzi andrà oltre perché sarà elettrica anche la flotta che servirà le periferie. Inoltre tutti i depositi saranno convertiti e verranno costruite ex nuovo tre nuove strutture.

Il progetto appena partito “si inserisce in un contesto di evoluzione della mobilità

– aggiunge Sala – In consiglio comunale è stata approvata una mozione per anticipare l’uscita dai diesel dalla città. E’ la nostra filosofia: non tanto divieti in sè ma accompagnamento verso un’evoluzione che prevede il controllo del traffico più inquinante, ricambio dei nostri mezzi pubblici e la prosecuzione dei lavori della metropolitana, questo è il percorso. Ci vorranno 10 o 12 anni per cambiare completamente il parco bus, ma si parte”.