Media spagnoli e brasiliani: indisponibile sino ad aprile

Tegola Diego Costa per l’Atletico Madrid. Il club rojiblanco ha reso noto che l’attaccante si è sottoposto ad esami radiologici per valutare i fastidi cervicali che lo hanno condizionato negli ultimi giorni, accertamenti che hanno evidenziato .”un’ernia discale-cervicale” per la quale c’è il rischio che debba sottoporsi a operazione chirurgica. Il 31enne centravanti brasiliano, naturalizzato spagnolo, che in questa stagione ha segnato solo due gol in 15 presenze con la maglia dei ‘colchoneros’, dovrà consultare degli specialisti in neurochirurgia chiamati a decidere se sarà necessario l’intervento o meno, in ogni caso lo stop sarà lungo.

La durata della sua indisponibilità al momento non è stata ancora resa nota, anche se l’Atletico, eurorivale della Juventus in Champions League, stima in due mesi e mezzo-tre mesi i tempi di recupero. Meno ottimisti sono invece i media, secondo i quali Diego Simeone dovrà rinunciare a Diego Costa fino ad aprile. E’ quanto ipotizzano i giornali sportivi spagnoli, come ‘As’ e ‘Marca’ e anche il brasiliano ‘Globo’, dopo la nota del club di Madrid sulle condizioni dell’attaccante.