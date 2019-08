Tortu

In pista a 58 giorni dall’infortunio

– “Un nuovo inizio”. Così definisce la ripartenza della sua stagione Filippoche domani sarà a Rovereto in provincia di Trento per gareggiare al Palio della Quercia, sulla nuova pista dello stadio trentino che ospita la 55esima edizione del meeting organizzato da Carlo Giordani, in un contesto internazionale che propone come avversari il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e lo statunitense Cameron Burrell.

Il primatista italiano dei 100 metri torna a 58 giorni dall’infortunio muscolare rimediato a Stanford nella tappa americana della Diamond League. “Pippo” sui 100 detiene il record italiano di 9.99 (a Madrid lo scorso anno) e uno stagionale di 10.10 (Oslo il 13 giugno) oltre al 9.97 ventoso del 24 maggio a Rieti. Con i Mondiali di Doha ormai alle porte, ricomincia qui l’avventura del 21enne brianzolo delle Fiamme Gialle, allenato dal papà coach Salvino che ha detto: “Filippo sta trasformando un momento negativo in un’opportunita”.

“Sto bene, gara importante in vista del Mondiale”

“Quanto è stata dura restare lontano dalle gare per due mesi? In realtà mi sembrano passati sei mesi da quando mi sono fatto male – ha dichiarato il velocista azzurro – Ci siamo allenati veramente tanto e il tempo non sembrava passare mai. Adesso posso dire che sto molto bene, naturalmente questa gara non la considero soltanto un test, ma un’occasione per cominciare a entrare in forma verso i 100 metri dei Mondiali di Doha. Devo ritrovare alcuni meccanismi e Rovereto mi sarà molto utile”. Per il suo rientro, Tortu fa sapere che “come sempre vorrei fare il personale. Non ho in testa un tempo, è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita. Devo trovare la continuità in un 100 metri, in tutte le loro componenti, deve scorrere tutto liscio. Questa gara servirà a far andare in armonia tutti i pezzi. Il lavoro è stato tanto. Ci siamo allenati in caserma a Castelporziano per qualche giorno, poi siamo andati in Sardegna per due settimane: non è la prima volta che preparo una gara a Olbia, mi sono trovato bene e voglio ringraziare l’amministrazione comunale che mi ha messo a disposizione l’impianto”.