“Sono mentalmente più forte”

“Sono molto felice di poter tornare in pista. Ho aspettato con ansia questo momento. Spero sia un momento di ripartenza non solo per me, ma per tutta l’Italia”. Sono le parole di Filippo Tortu, primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9″99, che scalda i motori in vista della ripresa degli allenamenti per gli sport individuali, prevista per il 4 maggio.

Tortu racconta il suo periodo di quarantena: “Il lockdown è stato complicato, ma mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo, soprattutto dal punto di vista psicologico – assicura a Skysport24 il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle – Mi alleno anche due volte al giorno, ho portato moltissimi attrezzi della palestra in casa, faccio quasi tutto in giardino e corricchio anche un po’. Mi sono più che tenuto in forma, sto molto bene. I 200 metri? Se c’è la possibilità di gareggiare ci proverò già quest’anno, ma penso che i 100 siano la mia gara e su quelli mi concentrerò anche in vista dell’Olimpiade del prossimo anno”. Il diffondersi del virus ha stravolto il calendario e la ripartenza dell’atletica è, come in altre discipline, tutta da riscrivere: “Sono state rinviate le Olimpiadi e annullati gli Europei di agosto a Parigi. E’ difficile, perché dobbiamo allenarci senza avere un obiettivo preciso, non c’è un evento a cui arrivare in forma e questa cosa mi lascia un po’ incerto. Gli obiettivi di quest’anno sono cronometrici e penso di poterli raggiungere, visto che mi sento molto bene”.