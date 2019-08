ROMA – Gianmarco Tamberi salterà la tappa parigina della Diamond League di atletica, in programma sabato 24 agosto. Il campione europeo indoor di salto in alto è stato messo ko da un problema al polpaccio sinistro patito una settimana fa. “Rischiare a poche settimane dal Mondiale non ha senso – ha dichiarato – e quindi non andrò a Parigi. Dispiace, quest’anno sono stato tempestato da piccoli infortuni che non mi hanno permesso di trovare continuità”. L’obiettivo di Tamberi è essere al meglio per la rassegna iridata prevista a Doha dal 27 settembre al 6 ottobre: nei prossimi giorni, “Gimbo” si sottoporrà a degli esami che consentiranno di stabilire al meglio i tempi di recupero.

